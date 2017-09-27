Pesquisadores realizam nova expedição na Foz do Rio Doce

Pesquisadores das universidades federais do Espírito Santo (Ufes), do Rio Grande (FURG) e do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) voltaram ao mar entre os dias 23 e 27 de setembro em continuidade ao monitoramento dos impactos da pluma de sedimentos, na foz do rio Doce e nas UCs federais marinhas do ES – APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. Nos dias 29 e 30 a equipe se desloca para coletas no Parna Marinho de Abrolhos, na Bahia. As três unidades de conservação que serão monitoradas são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).