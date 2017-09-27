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Pesquisadores realizam nova expedição na Foz do Rio Doce

As três unidades de conservação monitoradas são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Publicado em 27 de Setembro de 2017 às 19:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 set 2017 às 19:10
Pesquisadores das universidades federais do Espírito Santo (Ufes), do Rio Grande (FURG) e do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) voltaram ao mar entre os dias 23 e 27 de setembro em continuidade ao monitoramento dos impactos da pluma de sedimentos, na foz do rio Doce e nas UCs federais marinhas do ES – APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. Nos dias 29 e 30 a equipe se desloca para coletas no Parna Marinho de Abrolhos, na Bahia. As três unidades de conservação que serão monitoradas são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Segundo o professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Adalto Bianchini, fazer uma coleta nessa época do ano (inverno) é muito importante, considerando que existem mais frentes frias e diferentes condições oceanográficas, que remobilizam os sedimentos e poderão revelar novas informações sobre o comportamento da pluma de sedimentos e seu impacto sobre os organismos. Ele é o entrevistado do CBN Cotidiano e traz mais detalhes sobre a expedição. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Adauto Bianchinni - 27-09-17.mp3

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