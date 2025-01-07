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Economia circular

Pesquisadores do Ifes transformam algas em adubo

E o produto final vem sendo usado nas folhagens e no solo para ajudar nas raízes das plantas em Piúma

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:36

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:36
Pesquisadores transformam algas em adubo líquido no Sul do Espírito Santo
Transformar algas em adubo líquido, um exemplo de preocupação socioambiental Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) estão transformando algas marinhas em adubo líquido para o cultivo de plantas e hortaliças no Sul do Espírito Santo. De forma manual, as algas são recolhidas, higienizadas e trituradas. Depois, o material é coado, adicionado a um conservante e armazenado em garrafas. Em Piúma, o produto final é utilizado nas folhagens e solo para ajudar nas raízes das plantas. Além dos efeitos bia estimulantes, as algas também otimizam a capacidade fotossintética das plantas e induzem as plantas a uma maior tolerância aos efeitos dos estresses bióticos e abióticos. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro de pesca Igor Fontes, explica como idealizou a iniciativa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Igor Fontes - 07-01-25.mp3

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