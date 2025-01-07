Pesquisadores do Ifes transformam algas em adubo

Pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) estão transformando algas marinhas em adubo líquido para o cultivo de plantas e hortaliças no Sul do Espírito Santo. De forma manual, as algas são recolhidas, higienizadas e trituradas. Depois, o material é coado, adicionado a um conservante e armazenado em garrafas. Em Piúma, o produto final é utilizado nas folhagens e solo para ajudar nas raízes das plantas. Além dos efeitos bia estimulantes, as algas também otimizam a capacidade fotossintética das plantas e induzem as plantas a uma maior tolerância aos efeitos dos estresses bióticos e abióticos. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro de pesca Igor Fontes, explica como idealizou a iniciativa. Ouça a conversa completa!