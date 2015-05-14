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Pesquisadores desenvolvem detector de estresse

O equipamento, denominado Ferramenta Ocupacional Computadorizada em Saúde e Segurança, já é utilizado em empresas do Espírito Santo

Publicado em 14 de Maio de 2015 às 17:11

Publicado em 

14 mai 2015 às 17:11
Segurança é prioridade na hora de desempenhar qualquer atividade. Por isso, uma dupla de pesquisadores capixabas desenvolveu um equipamento que é capaz de identificar, a partir de um teste, o nível de atenção e estresse dos trabalhadores.
O equipamento denominado Ferramenta Ocupacional Computadorizada em Saúde e Segurança já é utilizado em empresas do Espírito Santo e a partir de agora também será usada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Polícia militar, que começou a aplicar o teste em caráter experimental. Em entrevista ao CBN Vitória, o pesquisador e médico Herbert Cabral fala sobre como funciona o equipamento. O major do Notaer, Paolo Quintino, também conta como é trabalhar em situações de estresse.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hebert Cabral, Major Paulo Quintino - 14-05-15

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