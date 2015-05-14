Pesquisadores desenvolvem detector de estresse

Segurança é prioridade na hora de desempenhar qualquer atividade. Por isso, uma dupla de pesquisadores capixabas desenvolveu um equipamento que é capaz de identificar, a partir de um teste, o nível de atenção e estresse dos trabalhadores.

O equipamento denominado Ferramenta Ocupacional Computadorizada em Saúde e Segurança já é utilizado em empresas do Espírito Santo e a partir de agora também será usada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Polícia militar, que começou a aplicar o teste em caráter experimental. Em entrevista ao CBN Vitória, o pesquisador e médico Herbert Cabral fala sobre como funciona o equipamento. O major do Notaer, Paolo Quintino, também conta como é trabalhar em situações de estresse.