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Meio Ambiente

Pesquisadores descobrem planta que só existe no ES e a batizam em homenagem à população pomerana

Ouça entrevista com o biólogo Claudio Nicoletti Fraga, pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2022 às 11:09
Vitex Pomerana
Divulgação | Pesquisa Científica Crédito: Divulgação | Pesquisa Científica
Uma nova espécie da planta Tarumã, do gênero botânico Vitex, foi descoberta em São Roque do Canaã e em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Vista pela primeira vez, em 2012, por Claudio Nicoletti Fraga, pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ela só foi coletada para estudo em 2022. Claudio explicou que apesar de já ter sido vista há 10 anos, ela passa a ser considerada como descoberta somente neste ano. Isso porque a descoberta foi publicada em artigo de uma revista científica da Inglaterra, na última semana. Ela é a 35º espécie de Tarumã identificada no Brasil, mas existem, ao todo, 250 no mundo. Nomeada Vitex Pomerana, ela homenageia a população pomerana, região onde foi descoberta. Em entrevista à CBN Vitória, o biólogo fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cláudio Nicoletti de Fraga - 08-11-22.mp3

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