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CBN Universidade

Pesquisadores descobrem nova espécie de peixe na Ilha da Trindade

O biólogo João Luiz Gasparini, professor associado do IctioLab, fala sobre a descoberta

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2023 às 11:33
Uma nova espécie de peixe-ventosa, o Acyrtus simon
Uma nova espécie de peixe-ventosa, o Acyrtus simo Crédito: João Luiz Gasparini
Uma nova espécie de peixe-ventosa, o Acyrtus simon, foi descoberta por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade de São Paulo (USP) na Ilha de Trindade, no Espírito Santo. O Acyrtus simon é uma espécie de peixe-ventosa que chamou a atenção pelas cores em tons de rosa e seu hábito de se fixar nos locais para não ser levado pela correnteza. A equipe responsável por organizar os estudos no local foi formada por pesquisadores do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo (USP), do Laboratório de Ictiologia (IctioLab) da Ufes, do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da California Academy of Sciences, em colaboração com a Marinha do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o biólogo João Luiz Gasparini, professor associado do IctioLab, fala sobre a descoberta. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Luiz Gasparini - 01-08-23

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