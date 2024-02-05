Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Vila Velha

Pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento

Ouça detalhes na entrevista com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Luiz Paulo Siqueira Rangel

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 fev 2024 às 11:14
Imagem de Nossa Senhora da Penha com o manto azul
Imagem de Nossa Senhora da Penha com o manto azul Crédito: Facebook do Convento da Penha
Pesquisadores a serviço do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) descobriram cerca de 180 mantos de Nossa Senhora espalhados pelo Convento da Penha. Essa vestimenta, por tradição, é trocada todos os anos por ocasião da festa dedicada à padroeira do Espírito Santo. Além dos 180 mantos, outras peças de roupinhas do Menino Jesus estão sendo recuperadas, higienizadas, armazenadas e catalogadas pelos especialistas. No total, estão sendo contempladas mais de 200 peças têxteis do acervo de esculturas do santuário, um dos mais antigos do Brasil. As informações foram trazidas pelo jornalista Leonel Ximenes, de "A Gazeta". Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Luiz Paulo Siqueira Rangel, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Paulo Siqueira Rangel -05-02-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados