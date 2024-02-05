Pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento

Pesquisadores a serviço do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) descobriram cerca de 180 mantos de Nossa Senhora espalhados pelo Convento da Penha. Essa vestimenta, por tradição, é trocada todos os anos por ocasião da festa dedicada à padroeira do Espírito Santo. Além dos 180 mantos, outras peças de roupinhas do Menino Jesus estão sendo recuperadas, higienizadas, armazenadas e catalogadas pelos especialistas. No total, estão sendo contempladas mais de 200 peças têxteis do acervo de esculturas do santuário, um dos mais antigos do Brasil. As informações foram trazidas pelo jornalista Leonel Ximenes, de "A Gazeta". Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Luiz Paulo Siqueira Rangel, fala sobre o assunto.