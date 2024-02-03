Pesquisadores da Ufes encontram novo ecossistema marinho na costa do ES

Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP) e a Academia de Ciências da Califórnia, descobriram um novo ecossistema marinho na costa do Estado: as Colinas Coralinas. A formação geológica recém-descoberta é um recife que abriga grande diversidade de fauna e flora, o que a faz ser considerada um "oásis". Em entrevista à CBN Vitória, Hudson Pinheiro, pesquisador colaborador da Ufes e do Centro de Biologia Marinha da USP, explica as características desse ecossistema considerado único. Ouça a conversa completa!