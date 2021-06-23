Pesquisadores da Ufes desenvolvem equipamento inteligente para otimizar consumo de energia

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um equipamento com inteligência artificial que vai poder otimizar o consumo energético do comércio, da indústria e até mesmo das residências. Trata-se da "Leia", ou Logística Energética Inteligente e Articulada, que é ligada diretamente à uma máquina e promove sua digitização, isto é, permite que até mesmo algo sem conexão à internet possua uma identidade virtual, através de dados coletados pela inteligência artificial. O projeto é desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) e da startup Nocs, incubada pela Ufes. Quem traz mais detalhes é o pesquisador Ricardo Natale, mestrando do PPGEE. Acompanhe!

Na prática, funciona da seguinte forma: o "hardware" que contém a inteligência artificial é ligado à parte elétrica de uma máquina. Através da corrente elétrica, a "Leia" vai compilar dados e identificar alterações que podem impactar no aumento do consumo de energia ou perda da eficiência da produção, gerando um diagnóstico da máquina. Assim, será possível reverter rapidamente os problemas que forem identificados, promovendo economia de energia e dinheiro. A tecnologia pode ser aplicada, por exemplo, em motores no caso da indústria; em ilhas de refrigeração no caso de supermercados; ou até mesmo do chuveiro elétrico de casa, já que a inteligência cria um perfil de uso que pode mostrar o que é preciso fazer para economizar energia de acordo com a rotina da casa.