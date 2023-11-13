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CBN Universidade

Ufes desenvolve árvore solar para geração de energia sustentável

Ouça entrevista com a estudante de Doutorado em Engenharia Elétrica da Ufes, Lohane Palaoro

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 nov 2023 às 11:17
Pesquisadores da Ufes projetam árvore solar para a produção de energia sustentável
Pesquisadores da Ufes projetam árvore solar para a produção de energia sustentável Crédito: LabTel/CPID
Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão desenvolvendo uma alternativa inovadora de geração de energia elétrica, com um caráter sustentável. Trata-se da árvore solar, que possui folhas capazes de captar a luz do sol para transformar em energia. A proposta é carregar uma estrutura de árvore natural para aumentar a produção de energia solar quando se tem pouco espaço disponível no ambiente. Esse é um projeto vinculado ao Centro de Pesquisa Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID) em parceria com o Laboratório de Telecomunicações da Ufes (LabTel).
Os primeiros modelos serão instalados no Parque Cultural Casa do Governador, residência oficial do Estado, na Praia da Costa, em Vila Velha. O objetivo é realizar a instalação ainda no primeiro trimestre de 2024, ou seja, até março do ano que vem. Além disso, estudam a possibilidade de adicionar a árvore solar em duas escolas técnicas da rede estadual. A pesquisadora do Laboratório de Gestão de Energias Renováveis do CPID (Elena) e estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Ufes, Lohane Palaoro, traz mais detalhes do projeto inovador. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lohane Palaoro - 13-11-23.mp3
(fonte: Ufes | A Gazeta)

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