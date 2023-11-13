Ufes desenvolve árvore solar para geração de energia sustentável

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão desenvolvendo uma alternativa inovadora de geração de energia elétrica, com um caráter sustentável. Trata-se da árvore solar, que possui folhas capazes de captar a luz do sol para transformar em energia. A proposta é carregar uma estrutura de árvore natural para aumentar a produção de energia solar quando se tem pouco espaço disponível no ambiente. Esse é um projeto vinculado ao Centro de Pesquisa Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID) em parceria com o Laboratório de Telecomunicações da Ufes (LabTel).

Os primeiros modelos serão instalados no Parque Cultural Casa do Governador, residência oficial do Estado, na Praia da Costa, em Vila Velha. O objetivo é realizar a instalação ainda no primeiro trimestre de 2024, ou seja, até março do ano que vem. Além disso, estudam a possibilidade de adicionar a árvore solar em duas escolas técnicas da rede estadual. A pesquisadora do Laboratório de Gestão de Energias Renováveis do CPID (Elena) e estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Ufes, Lohane Palaoro, traz mais detalhes do projeto inovador. Ouça a conversa completa!