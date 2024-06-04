Pesquisadores da Ufes desenvolvem andador robótico integrado a realidade virtual

Pesquisadores do laboratório de Telecomunicações (LabTel) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um andador robótico integrado a um sistema de realidade virtual que visa ajudar pacientes em processo de reabilitação locomotora. A ideia é que os equipamentos ampliem a qualidade de vida do indivíduo que busca recuperar suas funcionalidades. Para isso, o dispositivo coleta informações dos movimentos do paciente e do ambiente em que ele está, oferecendo uma terapia mais interessante, com imediato retorno visual e sensorial ao usuário. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes e orientador da pesquisa, Anselmo Frizera Neto, explica como funciona o sistema. Ouça a conversa completa!