Pesquisadores confirmam morte de animais no ES por febre do nilo

Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém, anunciaram ter feito o primeiro isolamento em equinos de uma fazenda do município de São Mateus, no Espírito Santo, mortos por encefalite causada pelo vírus do Nilo Ocidental.

A hipótese principal de origem do vírus, segundo o pesquisador do Instituto Evandro Chagas, o virologista Pedro Fernando de Costa Vasconcelos, é de que seja originário dos Estados Unidos e tenha chegado ao Brasil através de aves migratórias.

A Febre do Nilo é uma doença viral que acomete vários animais e também humanos. A transmissão ocorre pela picada de mosquito. Humanos e equídeos não são capazes de infectar os mosquitos responsáveis pela transmissão da doença. Humanos e equídeos não transmitem a doença entre si, nem passam de um para o outro.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Fernando de Costa Vasconcelos - 27-07-18

Segundo o gerente de defesa sanitária animal do Idaf, Fabiano Fiuza Rangel: “A ocorrência de febre do Nilo em equídeo não enseja nenhum tipo de restrição comercial, de trânsito ou de sacrifício do animal, conforme nota técnica emitida pelo Ministério da Agricultura. A doença no cavalo é terminal, ou seja, ele não replica o vírus, não transmite para outro animal. Com o primeiro caso de febre do Nilo registrado em equídeo, o Idaf aumentou a vigilância para a doença, ampliando as análises de sintomatologia neurológica identificada em animais. Além da identificação da raiva, que é feita de forma rotineira, o material coletado também é enviado, pela Secretaria Estadual de Saúde, para diagnóstico de outras encefalias”.

Procurada a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que: