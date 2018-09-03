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HISTÓRIA EM CHAMAS

Pesquisadores capixabas lamentam incêndio no Museu Nacional

A mais antiga instituição cientifica do país guardava em seu acervo mais de 20 milhões de itens

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 set 2018 às 11:17
O Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio na noite deste domingo (2) no Rio de Janeiro, é a mais antiga instituição cientifica do país e guarda em seu acervo mais de 20 milhões de itens. Criado por D. João VI em 1818, o museu completou 200 anos em junho deste ano. E é com tristeza que pesquisadores capixabas comentam a destruição do acervo.
O acervo do Museu Nacional foi formado ao longo de mais de dois séculos por meio de coletas, escavações, permutas, aquisições e doações. Tem coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia biológica, arqueologia e etnologia. São mais de 20 milhões de itens.
Em entrevista ao CBN Vitória, o professor Athelson Stefanon Bittencourt, Coordenador do Museu de Ciências da Vida da Ufes, aponta que a tragédia é fruto da falta de investimentos e a queda consecutiva de recursos nos orçamentos das universidades federais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencour - 03-09-18
O pesquisador e historiador Fernando Achiamé, comentarista da rádio CBN Vitória, reforça que morre a história com a destruição provocada pelo fogo.  Entre eles, alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, como o fóssil humano mais antigo já encontrado no país, batizado de "Luzia".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof. Fernando Achiamé - 03-09-18
O botânico e pesquisador Claudio Nicoletti de Fraga, do Instituto Nacional da Mata Atlântica com atuação junto ao Museu Mello Leitão, lembra que Augusto Ruschi foi professor do Museu Nacional e pode se dizer que o Mello Leitão é uma extensão dos trabalhos de Ruschi no Rio de Janeiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Claudio Nicoletti Fraga - 03-09-18
O Museu Nacional, que integra a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi criado por D. João VI, em 1818. Ele fica situado no palácio onde vivia a Família Imperial do Brasil e é a instituição cientifica mais antiga do país.

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