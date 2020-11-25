Pesquisadores alertam para 2ª onda da pandemia no país

Um grupo de pesquisadores brasileiros alertou para o que eles identificaram como o começo da segunda onda da pandemia no país. O estudo traz a assinatura de seis especialistas, de cinco universidades e institutos de pesquisas do país. Com base nos números de casos e de mortes do Ministério da Saúde, eles concluíram que o pico da doença, no Brasil, se deu nos meses de julho a setembro. Depois disso, houve uma queda que durou até o início de novembro. A nota técnica "22/11/2020 - Situação da pandemia de Covid-19 no Brasil" é assinada, entre os integrantes da equipe, pelo professor doutor Walter Ramalho, epidemiologista e professor da Universidade de Brasília (UnB). Também assinam a nota pesquisadores da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Salvador (IFBA), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Walter Ramalho - 25-11-20

A nota indica que "a situação no Brasil se deteriorou fortemente nas últimas duas semanas, e o início de uma segunda onda de crescimento de casos já é evidente em quase todos os estados, de forma particularmente preocupante nas regiões mais populosas do país. Tal situação decorre, como vem sendo observado em muitos outros países, de uma sistemática queda dos níveis de isolamento social, mas também da ausência de campanhas de esclarecimento e falsa sensação de segurança disseminada na população", sinaliza. E segue: "o quadro é particularmente preocupante pois espera-se dificuldades em adotar medidas mais duras de mitigação da pandemia, como o fechamento de atividades não essenciais, única arma efetiva até uma vacinação em massa da população do país, o que ainda levará boa parte do próximo ano para ocorrer".

Recomendações gerais:

Os pesquisadores alertam que é "urgente" que medidas sejam tomadas neste início de retomada da gravidade da pandemia. Eles listam:

- "Gestores públicos devem basear suas decisões na melhor evidência científica disponível"

- "Estabelecer uma coordenação central no governo federal"

- "Políticas de isolamento e distanciamento social devem ser intensificadas o quanto antes, até atingir um controle efetivo da pandemia"

- "Implementar uma extensa política de testagem de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, com o rastreamento e isolamento de contatos"

- "Realizar extensas campanhas públicas de informação da população"