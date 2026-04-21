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Comportamento

Pesquisadora estuda como "bagunça" e organização impactam lares brasileiros

Ouça entrevista com Carolina Ferraz, que estuda o tema por meio da Universidade de São Paulo (USP)

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 abr 2026 às 11:26
Guarda-roupa bagunçado
Guarda-roupa bagunçado Crédito: Shutterstock
Bagunça não é apenas a casa desorganizada. Tem a ver com consumo, lutos não validados pela sociedade, apego emocional e posição social. O cuidado com o lar aparece como um ritual de bem-estar para muitos brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Quiddity em novembro de 2025, 78% dos brasileiros sentem que organizar a casa ajuda a organizar a própria mente, e 71% afirmam que sentem retomar o controle sobre suas vidas quando veem a casa em ordem. Mas é necessário atenção. Quando o assunto é "bagunça" e organização, estamos falando não apenas de hábitos, mas de um contexto sociocultural. É o que aponta a pesquisadora Carolina Ferraz, que estuda o tema bagunça e organização nas casas brasileiras por meio da Universidade de São Paulo (USP). Ela é graduada em Relações-Públicas e pós-graduada em Semiótica Psicanalítica e Clínica da Cultura. E de onde surge o interesse da pesquisadora pelo tema? Da sua própria experiência pessoal enquanto "bagunceira". Ouça a entrevista!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - CAROLINA FERRAZ - 21-04-26

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