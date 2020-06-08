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Pesquisadora em grupo da OMS analisa vacina contra Covid para 2021

A médica Cristiana Toscano é a única brasileira convidada pela OMS a participar dos estudos de vacinas contra o novo coronavírus na América do Sul

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 16:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 jun 2020 às 16:22
coronavirus Crédito: Pixabay
Em meio às discussões científicas sobre o coronavírus, a atuação de especialistas brasileiros também tem sido de relevância no cenário de pandemia. Um exemplo é o caso da médica epidemiologista Cristiana Toscano, que foi a única da América do Sul convidada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a participar dos estudos de vacinas contra a Covid-19. Ela também é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG) e, em entrevista à Rádio CBN Vitória, detalha que pelo menos 130 vacinas estão em estudo no mundo e que a fase clínica é um dos momentos mais importantes para a pesquisa.
Compondo o Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas e Vacinação da OMS, ela explica que, entre suas funções, deve avaliar todos os estudos - resultados, a segurança, os andamentos das pesquisas sobre o coronavírus - e, com base nisso, estruturar recomendações em relação a possibilidade da introdução segura e efetiva de uma vacina. Cristina atua na área de imunizações há 20 anos, e neste período trabalhou em locais como a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, em Washington e depois Organização Mundial da Saúde em Genebra. 
"Ainda é cedo para saber se e quando teremos uma vacina segura e eficaz disponibilizada em grande escala para a população. Pensar em algo para 2020 é muito otimista. O mais provável é que tenhamos isso no início de 2021", analisa. 
Ouça a entrevista:

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