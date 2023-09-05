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CBN Universidade

Pesquisadora da Ufes estuda casos de câncer hereditário em famílias do Caparaó

Ouça entrevista com a a bióloga, Mestre em Genética e Doutora em Biologia Molecular, Adriana Madeira Álvares da Silva

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 set 2023 às 12:03
Li-Fraumeni Like: A síndrome rara responsável por casos de câncer hereditário no Caparaó Capixaba
Li-Fraumeni Like: A síndrome rara responsável por casos de câncer hereditário no Caparaó Capixaba Crédito: A Gazeta
Um estudo conduzido por uma pesquisadora da Ufes tem identificado casos de câncer em famílias da região do Caparaó Capixaba, causados pela Síndrome Li-Fraumeni, uma síndrome hereditária. Ao todo, 34 famílias de Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre, Muniz Freire, Ibatiba e Iúna foram identificadas com a síndrome. Através do sequenciamento do DNA, feito com recursos da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes) e com o apoio do laboratório Fleury, a pesquisa busca identificar os efeitos fundadores da doença, que podem estar ligados ao isolamento histórico da região. Em entrevista à CBN Vitória, a bióloga, mestre em genética e doutora em biologia molecular, Adriana Madeira Álvares da Silva conta os detalhes e explica quais os objetivos da pesquisa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adriana Madeira Álvares da Silva - 05-09-23.mp3

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