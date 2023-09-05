Pesquisadora da Ufes estuda casos de câncer hereditário em famílias do Caparaó

Um estudo conduzido por uma pesquisadora da Ufes tem identificado casos de câncer em famílias da região do Caparaó Capixaba, causados pela Síndrome Li-Fraumeni, uma síndrome hereditária. Ao todo, 34 famílias de Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre, Muniz Freire, Ibatiba e Iúna foram identificadas com a síndrome. Através do sequenciamento do DNA, feito com recursos da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes) e com o apoio do laboratório Fleury, a pesquisa busca identificar os efeitos fundadores da doença, que podem estar ligados ao isolamento histórico da região. Em entrevista à CBN Vitória, a bióloga, mestre em genética e doutora em biologia molecular, Adriana Madeira Álvares da Silva conta os detalhes e explica quais os objetivos da pesquisa. Ouça a conversa completa!