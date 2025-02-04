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Foco acadêmico

Pesquisadora da Ufes detalha expedições a lugares inóspitos

Elas proporcionam o contato de pesquisadores com outros profissionais e em ambientes que podem ser explorados cientificamente

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 12:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 fev 2025 às 12:34
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), no meio do Oceano Atlântico
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), no meio do Oceano Atlântico Crédito: Marinha do Brasil
Imagine construir uma casa sobre o gelo da Antártica. Ou então, tentar colocar de pé uma estrutura em uma ilha com relevo acidentado e sem água doce. Essas condições inóspitas são a especialidade da pesquisadora e Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cristina Engel. Com foco acadêmico, as construções proporcionam o contato de pesquisadores com outros profissionais e em ambientes que podem ser explorados cientificamente. No mês de janeiro, a pesquisadora integrou uma equipe da universidade que foi ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, à Reserva Biológica (Rebio) do Atol das Rocas e ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Com a visita técnica, os pesquisadores buscam conhecer as condições para construção de uma terceira estação científica e avaliar as condições das que já foram construídas. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora conta detalhes das expedições que já viveu. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Cristina Engel - 04-02-25.mp3

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