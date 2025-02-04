Pesquisadora da Ufes detalha expedições a lugares inóspitos

Imagine construir uma casa sobre o gelo da Antártica. Ou então, tentar colocar de pé uma estrutura em uma ilha com relevo acidentado e sem água doce. Essas condições inóspitas são a especialidade da pesquisadora e Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cristina Engel. Com foco acadêmico, as construções proporcionam o contato de pesquisadores com outros profissionais e em ambientes que podem ser explorados cientificamente. No mês de janeiro, a pesquisadora integrou uma equipe da universidade que foi ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, à Reserva Biológica (Rebio) do Atol das Rocas e ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Com a visita técnica, os pesquisadores buscam conhecer as condições para construção de uma terceira estação científica e avaliar as condições das que já foram construídas. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora conta detalhes das expedições que já viveu. Ouça a conversa completa!