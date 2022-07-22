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Pesquisadora analisa cenário da insegurança alimentar no país

Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostra que são  61,3 milhões de brasileiros com algum tipo de insegurança alimentar, praticamente 3 em cada 10 pessoas no país

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:05

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:05
Fome, pessoa com prato de comida vazio
Casos de furto de comida aumentaram na pandemia Crédito: Shutterstock
Você tem fome de quê? A quantidade de brasileiros que enfrentaram algum tipo de insegurança alimentar ultrapassou a marca de 60 milhões, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) divulgado no último dia 6. O documento mostra que o número de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar foi de 61,3 milhões – praticamente três em cada dez habitantes do Brasil, que tem uma população estimada em 213,3 milhões. Desse total, 15,4 milhões enfrentaram uma insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar será um dos temas em destaque no X Colóquio de História das Doenças da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em setembro. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Patricia Merlo, que atua na coordenação do Colóquio, fala sobre o assunto! Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - PATRICIA MERLO - 22-07-22

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