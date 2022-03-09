Pesquisador explica: o universo é finito? Existe vida fora da Terra?

Se o universo fosse um campo de futebol, a Terra seria um "pedacinho" de uma pulga em algum ponto desse campo. Com essa analogia, o professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Júlio Fabris, especialista em cosmologia, gravitação e astronomia, explicou, em entrevista ao CBN Cotidiano, como somos pequenos diante da imensidão do universo. Ele também explicou que quando olhamos para as estrelas estamos vendo o passado, porque estamos enxergando a luzes das estrelas que "viajaram" centenas de quilômetros antes de chegar aqui. Ficou curioso? Ouça a entrevista completa!