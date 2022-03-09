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Viagem ao espaço

Pesquisador explica: o universo é finito? Existe vida fora da Terra?

O professor do Departamento de Física da Ufes, Júlio Fabris, especialista em cosmologia, gravitação e astronomia, é convidado do CBN Cotidiano

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:05

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

09 mar 2022 às 18:05
Universo, Terra, Lua
Universo, Terra, Lua Crédito: Pixabay
Se o universo fosse um campo de futebol, a Terra seria um "pedacinho" de uma pulga em algum ponto desse campo. Com essa analogia, o professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Júlio Fabris, especialista em cosmologia, gravitação e astronomia, explicou, em entrevista ao CBN Cotidiano, como somos pequenos diante da imensidão do universo. Ele também explicou que quando olhamos para as estrelas estamos vendo o passado, porque estamos enxergando a luzes das estrelas que "viajaram" centenas de quilômetros antes de chegar aqui. Ficou curioso? Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Mario Bonella - Julio Fabres - 09-03-22.mp3

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