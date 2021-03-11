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COVID-19

Pesquisador e médico alertam: é o pior momento da pandemia em 1 ano

Os entrevistados são o médico e pesquisador da Fiocruz Júlio Croda e o médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:59
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
Um ano de um cenário de pandemia. Era uma quarta-feira, 11 de março de 2020, quando o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, declarou que passaríamos a viver uma pandemia. Nesta quinta-feira (11), 365 dias depois, o CBN Cotidiano discute os desafios no enfrentamento à Covid-19. Participam da conversa o médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo, e o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e também infectologista Julio Croda. Na avaliação dos profissionais, estamos passando pelo pior momento da pandemia, com várias cidades brasileiras colapsando. Ouça:

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