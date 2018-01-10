Pesquisador da Ufes participa de estudo para curar cegueira

Avanços da saúde que podem ajudar na cura da cegueira. O médico oftalmologista Thiago Cabral - que atua no Hospital Cassiano Antonio Moraes (Hucam), da Ufes - participa de um estudo na Universidade de Columbia, em Nova Iorque (EUA), no estudo do Crispr, relacionado ao mundo da genética. A técnica já vem sendo aplicada em laboratórios no mundo inteiro e, agora, também pode permitir acabar com a cegueira de pessoas com doenças genéticas. A técnica altera o DNA da pessoa podendo corrigir o material genético. Nesta edição do CBN Vitória ele detalha como é essa pesquisa na área de terapia genética, os seus possíveis benefícios e expectativas de avanços. Confira!