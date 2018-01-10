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ENTREVISTA

Pesquisador da Ufes participa de estudo para curar cegueira

Oftalmologista Thiago Cabral participa do estudo do Crispr, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque (EUA)

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 11:14

Publicado em 

10 jan 2018 às 11:14
Avanços da saúde que podem ajudar na cura da cegueira. O médico oftalmologista Thiago Cabral - que atua no Hospital Cassiano Antonio Moraes (Hucam), da Ufes - participa de um estudo na Universidade de Columbia, em Nova Iorque (EUA), no estudo do Crispr, relacionado ao mundo da genética. A técnica já vem sendo aplicada em laboratórios no mundo inteiro e, agora, também pode permitir acabar com a cegueira de pessoas com doenças genéticas. A técnica altera o DNA da pessoa podendo corrigir o material genético. Nesta edição do CBN Vitória ele detalha como é essa pesquisa na área de terapia genética, os seus possíveis benefícios e expectativas de avanços. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Tiago Cabral - 10-01-18

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