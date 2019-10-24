Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Ciência da Felicidade

Pesquisador dá dicas de como criar um ambiente de trabalho feliz

Benedito Nunes Rosa apontou que é preciso prezar por ambiente laboral seja um ambiente saudável

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 16:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 out 2019 às 16:51
Você sabe o que é a ciência da felicidade? Esse é o objeto de estudo do professor e pesquisador Benedito Nunes Rosa, fundador do Instituto Movimento pela Felicidade, que busca formas, através dessa ciência, de criar um ambiente de trabalho feliz e estimular o bem-estar dos colaboradores. É importante lembrar que as pessoas passam grande parte do tempo no trabalho e é preciso prezar que esse ambiente laboral seja um ambiente saudável para que se gere um status geral de felicidade. Quer encontrar formas de conquistar a felicidade no trabalho? O professor Benedito conversou com a CBN Vitória e deu dicas. Confira a entrevista!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Benedito Nunes Rosa - 12.43s - 26-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados