Pesquisador dá dicas de como criar um ambiente de trabalho feliz

Você sabe o que é a ciência da felicidade? Esse é o objeto de estudo do professor e pesquisador Benedito Nunes Rosa, fundador do Instituto Movimento pela Felicidade, que busca formas, através dessa ciência, de criar um ambiente de trabalho feliz e estimular o bem-estar dos colaboradores. É importante lembrar que as pessoas passam grande parte do tempo no trabalho e é preciso prezar que esse ambiente laboral seja um ambiente saudável para que se gere um status geral de felicidade. Quer encontrar formas de conquistar a felicidade no trabalho? O professor Benedito conversou com a CBN Vitória e deu dicas. Confira a entrevista!