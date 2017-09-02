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Pesquisa vai ouvir moradores sobre o desenvolvimento de Vitória

A Rede de Monitoramento Cidadão (RMC) de Vitória vai realizar durante o mês de setembro uma pesquisa de opinião pública para entender como os moradores percebem o avanço, ou não, do desenvolvimento sustentável da cidade

Publicado em 02 de Setembro de 2017 às 12:51

Publicado em 

02 set 2017 às 12:51
A Rede de Monitoramento Cidadão (RMC) de Vitória vai realizar durante o mês de setembro uma pesquisa de opinião pública para entender como os moradores percebem o avanço, ou não, do desenvolvimento sustentável da cidade e quais os temas que consideram mais importantes para o futuro de onde moram. O tema já foi debatido em nossa programação, aqui na Rádio CBN Vitória, e nesta edição do CBN Vitória o coordenador geral do Projeto Redes de Monitoramento Cidadão, Fernando Penedo traz mais detalhes sobre essa nova fase de discussões e a sua importância para o desenvolvimento da cidade. Confira!
Entrevista John Gomes com Fernando Penedo - 02-09-17

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