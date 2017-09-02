Pesquisa vai ouvir moradores sobre o desenvolvimento de Vitória

A Rede de Monitoramento Cidadão (RMC) de Vitória vai realizar durante o mês de setembro uma pesquisa de opinião pública para entender como os moradores percebem o avanço, ou não, do desenvolvimento sustentável da cidade e quais os temas que consideram mais importantes para o futuro de onde moram. O tema já foi debatido em nossa programação, aqui na Rádio CBN Vitória, e nesta edição do CBN Vitória o coordenador geral do Projeto Redes de Monitoramento Cidadão, Fernando Penedo traz mais detalhes sobre essa nova fase de discussões e a sua importância para o desenvolvimento da cidade. Confira!