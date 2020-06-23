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COVID-19

Pesquisa vai medir impactos da Covid-19 nos setores culturais

Ouça entrevista com o secretário estadual de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jun 2020 às 11:36
A pandemia do novo coronavírus também traz impactos para a área da cultura do Brasil. Afinal, a diversidade do setor cultural tem um ponto importante: são atividades que dependem de contato humano e aglomeração. Diante desse cenário, uma articulação que reúne pesquisadores, sociedade civil e instituições parceiras, como a Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, está realizando a pesquisa nacional “Percepção dos impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil”.  Em entrevista nesta terça-feira (23) à rádio CBN Vitória, o secretário estadual de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha,  fala da pesquisa e como o setor vem se reinventando em meio à pandemia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabricio Noronha - 23-06-20

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