Pesquisa vai medir impactos da Covid-19 nos setores culturais

A pandemia do novo coronavírus também traz impactos para a área da cultura do Brasil. Afinal, a diversidade do setor cultural tem um ponto importante: são atividades que dependem de contato humano e aglomeração. Diante desse cenário, uma articulação que reúne pesquisadores, sociedade civil e instituições parceiras, como a Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, está realizando a pesquisa nacional “Percepção dos impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil”. Em entrevista nesta terça-feira (23) à rádio CBN Vitória, o secretário estadual de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, fala da pesquisa e como o setor vem se reinventando em meio à pandemia.