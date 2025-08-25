Pesquisa vai levantar percepção de risco em corrida de rua para mulheres no ES

Mulheres que praticam corrida de rua têm compartilhado relatos de insegurança ao realizarem seus treinos, como na Praia de Camburi, em Vitória. As informações foram trazidas pela coluna do jornalista Leonel Ximenes, em "A Gazeta", na última semana. O assunto vem gerando preocupação e virou tema de pesquisa. A professora do Departamento de Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Mariana Zuaneti, vai conduzir uma pesquisa com o objetivo de acompanhar a rotina de mulheres corredoras por três meses e encontrar formas de tornar mais segura a experiência. Esse estudo integra uma pesquisa internacional e a iniciativa nasceu de um projeto anterior com mulheres que correm em trilhas. A ideia da pesquisa é que "ao compartilhar sua experiência, você ajuda a produzir conhecimento sobre a vivência de mulheres que correm em espaços públicos. Essas informações podem orientar políticas e ações que promovam mais segurança, inclusão e qualidade de vida para todas". Em entrevista à CBN Vitória, a professora Mariana Zuaneti fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!