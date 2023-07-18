Pesquisa vai avaliar perfil do turista no inverno no ES

O Espírito Santo vai realizar uma pesquisa de identificação do perfil do turista na temporada de inverno de 2023. O levantamento acontecerá em 14 municípios de seis regiões turísticas capixabas, abrangendo mais de 40 atrativos e pontos turísticos. Assim como as últimas pesquisas, as informações de identificação do perfil do turista no Inverno ficarão disponíveis no Observatório do Turismo e vão trazer também a avaliação da infraestrutura e dos serviços no Espírito Santo. Nas abordagens, os pesquisadores buscam informações sobre a origem dos turistas, o gasto médio, os hábitos de consumo em viagem, como organizaram a viagem e a avaliação dos destinos, além do perfil socioeconômico do turista que vem durante o inverno. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!