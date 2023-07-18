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Pesquisa vai avaliar perfil do turista no inverno no ES

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:21

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:21
Pedra Azul, em Domingos Martins
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha
O Espírito Santo vai realizar uma pesquisa de identificação do perfil do turista na temporada de inverno de 2023. O levantamento acontecerá em 14 municípios de seis regiões turísticas capixabas, abrangendo mais de 40 atrativos e pontos turísticos. Assim como as últimas pesquisas, as informações de identificação do perfil do turista no Inverno ficarão disponíveis no Observatório do Turismo e vão trazer também a avaliação da infraestrutura e dos serviços no Espírito Santo. Nas abordagens, os pesquisadores buscam informações sobre a origem dos turistas, o gasto médio, os hábitos de consumo em viagem, como organizaram a viagem e a avaliação dos destinos, além do perfil socioeconômico do turista que vem durante o inverno. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Weverson Meireles - 18-07-23.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
A coleta vai ocorrer no período de 14 a 30 de julho de 2023 e será realizada nos seguintes municípios:
- Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;
- Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante;
- Região dos Imigrantes: Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá;
- Região do Verde e das Águas: Conceição da Barra;
- Região do Caparaó Capixaba: Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço;
- Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta.
- Os resultados da pesquisa serão divulgados na segunda quinzena de agosto no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo: https://observatoriodoturismo.es.gov.br.
[fonte: Setur-ES]

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