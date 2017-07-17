Pesquisa traça perfil de motoristas nas rodovias federais

Uma pesquisa de origem e destino realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pretende identificar qual o perfil dos motoristas que seguem viagens pelas rodovias federais. As informações levantadas tem a ver com lazer, trabalho, trajeto, perfil da carga, por exemplo. A pesquisa poderá contribuir para a melhoria e o planejamento das estradas. A expectativa é que o resultado seja divulgado no primeiro trimestre de 2018.