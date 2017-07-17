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Pesquisa traça perfil de motoristas nas rodovias federais

Estudo de origem e destino é feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e deve ser divulgado no primeiro trimestre de 2018

Publicado em 17 de Julho de 2017 às 12:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jul 2017 às 12:49
BR 262 Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Uma pesquisa de origem e destino realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pretende identificar qual o perfil dos motoristas que seguem viagens pelas rodovias federais. As informações levantadas tem a ver com lazer, trabalho, trajeto, perfil da carga, por exemplo. A pesquisa poderá contribuir para a melhoria e o planejamento das estradas. A expectativa é que o resultado seja divulgado no primeiro trimestre de 2018.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador-geral de Planejamento e Programação de Investimentos do Dnit, André de Oliveira Nunes, explica que já foram ouvidos mais de 500 mil motoristas no país. Também já foram contados mais de 7 milhões de veículos de passeio e de carga.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André de Oliveira Nunes - 17-07-17

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