Pesquisa testa uso de Inteligência Artificial na redução das taxas de colesterol

Um estudo clínico coordenado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, visa estudar os benefícios da Inteligência Artificial (IA) para a redução das taxas de colesterol LDR em um grupo de pacientes. No Espírito Santo, o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) faz parte da pesquisa e está recrutando voluntários para as análises. O objetivo é comparar o desenvolvimento de pacientes que sejam atendidos com a prática médica convencional em relação aos que sejam acompanhados pela IA.