Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Pesquisa testa uso de Inteligência Artificial na redução das taxas de colesterol
Saúde

Pesquisa testa uso de Inteligência Artificial na redução das taxas de colesterol

Ouça entrevista com o médico cardiologista e pesquisador responsável pelo estudo, José Airton Arruda

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 10:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2024 às 10:11
Colesterol alto: doença cardiovascular
Colesterol alto: doença cardiovascular Crédito: Shutterstock
Um estudo clínico coordenado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, visa estudar os benefícios da Inteligência Artificial (IA) para a redução das taxas de colesterol LDR em um grupo de pacientes. No Espírito Santo, o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) faz parte da pesquisa e está recrutando voluntários para as análises. O objetivo é comparar o desenvolvimento de pacientes que sejam atendidos com a prática médica convencional em relação aos que sejam acompanhados pela IA.
Em entrevista à CBN Vitória, o cardiologista intervencionista e pesquisador responsável pelo estudo no HEVV, José Airton Arruda, conta os detalhes da pesquisa e as expectativas do estudo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Airton de Arruda -21-06-24.mp3
Contatos: Centro de Pesquisa Clínica: (27) 3016-4075

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados