Pesquisa revela que o Brasil tem 59,4 milhões de inadimplentes

Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que há no país hoje 59,4 milhões de pessoas com o CPF negativado — o que significa que o nome já foi parar nas listas de inadimplentes, após 90 dias de atraso. Em janeiro, eram 58,3 milhões de inadimplentes. A dívida média em atraso é de R$ 2.980, mas 43% não sabem ao certo o quanto devem.

Segundo o SPC Brasil, a maioria dos inadimplentes é de mulheres (56%), reflexo da população do país. Por faixa etária, a maior concentração de calotes está na faixa entre 25 e 49 anos, que detém 65% da amostra. E nove em cada dez inadimplentes pertencem às classes C, D e E (93%), enquanto os 7% restantes são das classes A e B.

Diante desse cenário convidamos o Gerente Operacional da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, para tratar desse cenário econômico e apontar dicas e orientações para quem deseja sair desse cenário de inadimplência - ou não cair no mesmo. Acompanhe!