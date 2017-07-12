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Pesquisa revela que as dores crônicas atingem 37% dos brasileiros

A pesquisa mostra que a faixa etária média de ocorrência da dor é 41 anos. Em relação ao sexo, as mulheres são maioria entre os relatos de dores crônicas na maior parte das regiões. Apenas na Região Nordeste este quadro se inverte: os homens representam 52% e as mulheres 42%

Publicado em 12 de Julho de 2017 às 20:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 jul 2017 às 20:07
A dor crônica é relatada por 37% dos brasileiros, aponta pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED). Os dados desse estudo foram debatidos no 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor (Sobramid).
A pesquisa mostra que a faixa etária média de ocorrência da dor é 41 anos. Em relação ao sexo, as mulheres são maioria entre os relatos de dores crônicas na maior parte das regiões. Apenas na Região Nordeste este quadro se inverte: os homens representam 52% e as mulheres 42%. A intensidade da dor relatada foi maior de 6 (em uma escala 1 a 10) em todas as regiões do país. Esse nível é considerado moderado e suficiente para interferir nas atividades diárias. O estudo foi apresentado pela primeira vez no Brasil no Sobramid.
Entrevista - Fabio Botacin - Dra Dirce Navas - 12-07-17.mp3
Confira mais detalhes sobre o estudo - e as consequências sobre a incidência dessas dores crônicas - com a dra. Dirce Maria Navas Perissinotti, diretora da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED).

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