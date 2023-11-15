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Carreira

Pesquisa revela profissões em alta e perspectiva de salários para 2024

Ouça entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES), Neidy Christo

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 nov 2023 às 10:38
Profissões, cargos, empregos
Profissões, cargos, empregos Crédito: Freepik
O Guia Salarial da recrutadora Robert Half - empresa mundial de soluções em talentos que opera no Brasil - lançado recentemente, traz informações sobre remuneração e tendências de recrutamento para 2024 em oito áreas de atuação. Em tecnologia, por exemplo, a lista de profissionais mais procurados inclui engenheiros de dados, analistas de segurança da informação e até gerentes de TI. Em entrevista à CBN Vitória, Neidy Christo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - NEIDE CHRISTO - 15.34s - 15-11-23.mp3

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