Pesquisa revela profissões em alta e perspectiva de salários para 2024

O Guia Salarial da recrutadora Robert Half - empresa mundial de soluções em talentos que opera no Brasil - lançado recentemente, traz informações sobre remuneração e tendências de recrutamento para 2024 em oito áreas de atuação. Em tecnologia, por exemplo, a lista de profissionais mais procurados inclui engenheiros de dados, analistas de segurança da informação e até gerentes de TI. Em entrevista à CBN Vitória, Neidy Christo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!