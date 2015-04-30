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ENTREVISTA

Pesquisa revela contaminação por bactérias em carrinhos de supermercado

Acaps diz que, no Espírito Santo, supermercados seguem regras das vigilâncias sanitárias municipais e estadual

Publicado em 29 de Abril de 2015 às 21:55

Publicado em 

29 abr 2015 às 21:55
Carrinhos de supermercados estão contaminados com bactérias perigosas à saúde. A afirmação é baseada em pesquisa da empresa Indeba e foi desenvolvida depois que uma funcionária sofreu acidente com um carrinho em um supermercado e acabou com uma grave infecção, que deverá ser tratada até o fim da vida dela.
O estudo, realizado na Bahia, fez testes em dois grandes supermercados de Salvador, coletando amostras da alça, do cesto e do eixo de sustentação das rodas de dez carrinhos. Foram analisadas 180 amostras e todas estavam contaminadas com Staphylococcus aureus e mesófilos totais, e cerca de 80% com Escherichia coli.Se o estudo ficou restrito à capital baiana, e os resultados já assustam, o alerta vale para todos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Maria de Deus, responsável técnica do laboratório de microbiologia da Indeba e uma das autoras da pesquisa, revela os riscos e alerta para um cuidado muito maior com nossa higiene das mãos. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Maria de Deus - 29-04-15
Sobre os cuidados com a higiene dos equipamentos nos supermercados do Espírito Santo, superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, argumenta que os estabelecimentos estão sujeitos a todas as regras e exigências das vigilâncias municipais e estadual. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Helio Hoffman - 29-04-15

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