Pesquisa revela contaminação por bactérias em carrinhos de supermercado

Carrinhos de supermercados estão contaminados com bactérias perigosas à saúde. A afirmação é baseada em pesquisa da empresa Indeba e foi desenvolvida depois que uma funcionária sofreu acidente com um carrinho em um supermercado e acabou com uma grave infecção, que deverá ser tratada até o fim da vida dela.

O estudo, realizado na Bahia, fez testes em dois grandes supermercados de Salvador, coletando amostras da alça, do cesto e do eixo de sustentação das rodas de dez carrinhos. Foram analisadas 180 amostras e todas estavam contaminadas com Staphylococcus aureus e mesófilos totais, e cerca de 80% com Escherichia coli.Se o estudo ficou restrito à capital baiana, e os resultados já assustam, o alerta vale para todos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Maria de Deus, responsável técnica do laboratório de microbiologia da Indeba e uma das autoras da pesquisa, revela os riscos e alerta para um cuidado muito maior com nossa higiene das mãos. Ouça: