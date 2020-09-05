Pesquisa revela como os jovens buscam aumentar o rendimento cotidiano

Como você tem otimizado o seu tempo no dia a dia? Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) trouxe, como destaque, o seguinte questionamento: “Como você faz para produzir mais durante o dia?”. O estudo, realizado entre 20 e 31 de julho, foi direcionado a pessoas da faixa etária de 15 e 29 anos e apontou uma preocupação dos mais novos com o corpo e a mente. Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (5), Yolanda Brandão, gerente de treinamento do Núcleo, traz mais detalhes a respeito do assunto.