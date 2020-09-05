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Otimização do tempo

Pesquisa revela como os jovens buscam aumentar o rendimento cotidiano

Confira detalhes sobre a pesquisa na entrevista de Yolanda Brandão, gerente de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), à CBN Vitória neste sábado (5)

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:29

Publicado em 

05 set 2020 às 08:29
Como você tem otimizado o seu tempo no dia a dia? Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) trouxe, como destaque, o seguinte questionamento: “Como você faz para produzir mais durante o dia?”. O estudo, realizado entre 20 e 31 de julho, foi direcionado a pessoas da faixa etária de 15 e 29 anos e apontou uma preocupação dos mais novos com o corpo e a mente. Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (5), Yolanda Brandão, gerente de treinamento do Núcleo, traz mais detalhes a respeito do assunto.
Com cerca de 22.498 participantes, 43,2% deles (ou 9.726) apontaram uma boa noite de sono e atividades físicas como grandes aliadas na hora de apresentar resultados. Outro ponto é o aumento da tolerância ao estresse, ou seja, com a sensação de bem-estar ativada, o indivíduo encontrará maior satisfação ao empenhar suas obrigações. Outros 34,76% (7.820) recorrem à organização de uma lista de funções logo pela manhã. Já 11,65% (2.622) evitam usar as redes sociais e falar ao telefone. Acompanhe os detalhes da conversa!

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