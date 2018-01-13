Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Pesquisa revela como o exercício físico protege o coração

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 14:41

Publicado em 

13 jan 2018 às 14:41
Um estudo publicado pela Associação Médica Americana aponta que uma única sessão de atividade física gera efeitos imediatos, protegendo o coração. A equipe analisou uma série de pesquisas com roedores. Depois, analisou-se a gravidade do infarto, ou seja, quanto tecido do órgão foi afetado. O estudo também aponta que uma sessão de atividade física – com duração de uma hora – realizado de forma moderada pode gerar benefícios diretos e imediatos ao organismo – além de reduzir os fatores de risco, como obesidade, glicemia e risco de infarto.
Médico cardiologista da Universidade de Campinas (Unicamp), Otávio Rizzi Coelho Filho, explica essa relação em entrevista à Rádio CBN Vitória. “Existe uma ação direta no músculo cardíaco que o condiciona, para no futuro, enfrentar melhor os problemas de saúde. Para fortalecer, tem que ter a prática regular”.
Ouça as explicações na íntegra e saiba como o seu coração pode ficar protegido:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Dr. Otávio Rizzi Coelho - 13-01-18.mp3
.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados