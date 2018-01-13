Pesquisa revela como o exercício físico protege o coração

Um estudo publicado pela Associação Médica Americana aponta que uma única sessão de atividade física gera efeitos imediatos, protegendo o coração. A equipe analisou uma série de pesquisas com roedores. Depois, analisou-se a gravidade do infarto, ou seja, quanto tecido do órgão foi afetado. O estudo também aponta que uma sessão de atividade física – com duração de uma hora – realizado de forma moderada pode gerar benefícios diretos e imediatos ao organismo – além de reduzir os fatores de risco, como obesidade, glicemia e risco de infarto.
Médico cardiologista da Universidade de Campinas (Unicamp), Otávio Rizzi Coelho Filho, explica essa relação em entrevista à Rádio CBN Vitória. “Existe uma ação direta no músculo cardíaco que o condiciona, para no futuro, enfrentar melhor os problemas de saúde. Para fortalecer, tem que ter a prática regular”.
Ouça as explicações na íntegra e saiba como o seu coração pode ficar protegido:
Entrevista - Fabio Botacin - Dr. Otávio Rizzi Coelho - 13-01-18.mp3
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