Pesquisa revela como o exercício físico protege o coração

Um estudo publicado pela Associação Médica Americana aponta que uma única sessão de atividade física gera efeitos imediatos, protegendo o coração. A equipe analisou uma série de pesquisas com roedores. Depois, analisou-se a gravidade do infarto, ou seja, quanto tecido do órgão foi afetado. O estudo também aponta que uma sessão de atividade física – com duração de uma hora – realizado de forma moderada pode gerar benefícios diretos e imediatos ao organismo – além de reduzir os fatores de risco, como obesidade, glicemia e risco de infarto.