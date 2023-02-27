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Violência contra Mulher

Pesquisa relaciona recusa de medidas protetivas ao aumento de casos de feminicídio

Ouça entrevista com a professora da Ufes, Rosely Pires, coordenadora geral do programa de extensão Cultura no Enfrentamento às Violências

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2023 às 11:49
Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Canva Pro
Uma pesquisa desenvolvida por uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aponta que existe uma relação direta entre feminicídio, negativa de medida protetiva e morte de mulheres negras. De acordo com o estudo, nos estados onde há um aumento de feminicídio, há também um número elevado no percentual de negativa de medida protetiva. A conclusão é da professora Rosely Pires, coordenadora geral do programa de extensão Cultura no Enfrentamento às Violências. O resultado foi alcançado após um estudo baseado em dados coletados entre 2015 e 2021 e divulgados em 2022, pelo Fórum de Segurança Pública, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Instituto Maria da Penha (IMP), e pelo Instituto Avon. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Rosely Pires - 27-02-23.mp3
Para realizar o estudo, Pires, que é coordenadora geral do programa de extensão Fordan: Cultura no Enfrentamento às Violências, analisou os casos de feminicídio registrados nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Espírito Santo, além do Distrito Federal, e fez um cruzamento entre as informações divulgadas pelos órgãos, os dados constantes no Fórum de Segurança Pública de 2022 e o indeferimento de solicitação de medidas protetivas de urgência (MPU). De acordo com a pesquisadora, o grupo que mais sofre com este crime é o composto pelas mulheres negras das periferias.

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