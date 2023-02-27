Pesquisa relaciona recusa de medidas protetivas ao aumento de casos de feminicídio

Uma pesquisa desenvolvida por uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aponta que existe uma relação direta entre feminicídio, negativa de medida protetiva e morte de mulheres negras. De acordo com o estudo, nos estados onde há um aumento de feminicídio, há também um número elevado no percentual de negativa de medida protetiva. A conclusão é da professora Rosely Pires, coordenadora geral do programa de extensão Cultura no Enfrentamento às Violências. O resultado foi alcançado após um estudo baseado em dados coletados entre 2015 e 2021 e divulgados em 2022, pelo Fórum de Segurança Pública, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Instituto Maria da Penha (IMP), e pelo Instituto Avon. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto.