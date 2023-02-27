Pesquisa relaciona recusa de medidas protetivas ao aumento de casos de feminicídio

Uma pesquisa desenvolvida por uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aponta que existe uma relação direta entre feminicídio, negativa de medida protetiva e morte de mulheres negras. De acordo com o estudo, nos estados onde há um aumento de feminicídio, há também um número elevado no percentual de negativa de medida protetiva. A conclusão é da professora Rosely Pires, coordenadora geral do programa de extensão Cultura no Enfrentamento às Violências. O resultado foi alcançado após um estudo baseado em dados coletados entre 2015 e 2021 e divulgados em 2022, pelo Fórum de Segurança Pública, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Instituto Maria da Penha (IMP), e pelo Instituto Avon. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Rosely Pires - 27-02-23.mp3
Para realizar o estudo, Pires, que é coordenadora geral do programa de extensão Fordan: Cultura no Enfrentamento às Violências, analisou os casos de feminicídio registrados nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Espírito Santo, além do Distrito Federal, e fez um cruzamento entre as informações divulgadas pelos órgãos, os dados constantes no Fórum de Segurança Pública de 2022 e o indeferimento de solicitação de medidas protetivas de urgência (MPU). De acordo com a pesquisadora, o grupo que mais sofre com este crime é o composto pelas mulheres negras das periferias.