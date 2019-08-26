Pesquisa nacional sobre saúde vai passar por 50 cidades do ES

A PNS também investiga se os moradores sofreram algum tipo de violência e monitora a realização de exames preventivos, além de avaliar a percepção da população sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Ilmar Vicente, supervisor da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) no Espírito Santo, alerta para os itens que os pesquisadores vão portar para a identificação da população: crachá do IBGE, camisa polo, colete do IBGE, bolsa e um smartphone. Ouça as explicações na íntegra: