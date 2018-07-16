Pesquisa na Ufes desenvolve sensor óptico para auxiliar transplantes

Um sensor óptico para ajudar a viabilizar o transplante de órgãos com o uso de células-tronco do próprio paciente. Esta é a ideia realizada por meio de uma pesquisa de um grupo de pesquisadores na área de Bitecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A iniciativa foi premiada na Suíça, quando a doutoranda em Biotecnologia da Universidade, Rayssa Helena Arruda Pereira, participou do evento chamado Academy-Industry Training.