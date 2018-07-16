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ENTREVISTA

Pesquisa na Ufes desenvolve sensor óptico para auxiliar transplantes

Equipamento atua na avaliação das células do órgão que será transplantado

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 13:14

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 jul 2018 às 13:14
Um sensor óptico para ajudar a viabilizar o transplante de órgãos com o uso de células-tronco do próprio paciente. Esta é a ideia realizada por meio de uma pesquisa de um grupo de pesquisadores na área de Bitecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A iniciativa foi premiada na Suíça, quando a doutoranda em Biotecnologia da Universidade, Rayssa Helena Arruda Pereira, participou do evento chamado Academy-Industry Training.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a pesquisadora explica que a técnica (com sensor ótico) traz um refinamento para os procedimentos de transplante, pois é aplicada ao órgão que será transplantando, mostrando, pela análise da luz, a qualidade das células implantadas por outra técnica. Isso reduz sensivelmente o quadro de rejeição do novo órgão no corpo do receptor. Ouça as explicações na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Rayssa Helena Arruda - 16-07-18

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