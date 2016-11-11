Pesquisa mostra que apesar de aprovar fiscalização da Lei Seca, capixabas admitem beber e dirigir

Uma pesquisa realizada pela Polícia Militar (PM) aponta que, em um universo de 386 condutores entrevistados na Grande Vitória, 40% deles admitiram já terem usado o recurso para tentar se esquivar e 77% admitiu já ter dirigido após ingerir bebida alcoólica.
Considerando que em 2015, o Batalhão de Trânsito registrou 441 acidentes envolvendo condutores embriagados e que 41% dos acidentes com vítima são causados pela influência do álcool, os dados apontados pela pesquisa, minimamente, assustam.
Os resultados fazem parte do estudo realizado pelo aluno oficial da PM Marcelo Pain Maciel Filho, ao longo de 2016 por condutores enquanto frequentavam bares de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra durante a noite. Vale destacar que para não influenciar o resultado, os policiais que fizeram a pesquisa não se identificaram. O capitão do Batalhão de Trânsito Isaac Rubim que orientou o trabalho. Ouça a entrevista com os dois convidados ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo e Isac - 14-11-16.mp3
Pesquisa em números
Dos 386 entrevistados:
83% concordam com a fiscalização da Lei Seca64% dos que não concordam admitem já ter dirigido após beber67% do total de entrevistados dizem já ter bebido e dirigido83% sabiam que o BPTran utiliza policiais disfarçados para fiscalizar a Lei Seca33% não concordam com o uso de policiais à paisana. Desse total, 84% adimitiram já ter bebido antes de dirigir40% disseram já ter usado aplicativos para fugir das blitze. Desses, 77% já dirigiram depois de beber9% não acreditam que os policiais disfarçados realmente fiscalizem78% dos entrevistados apontam o álcool como um dos três principais causadores de acidentes