Pesquisa mostra que apesar de aprovar fiscalização da Lei Seca, capixabas admitem beber e dirigir

Uma pesquisa realizada pela Polícia Militar (PM) aponta que, em um universo de 386 condutores entrevistados na Grande Vitória, 40% deles admitiram já terem usado o recurso para tentar se esquivar e 77% admitiu já ter dirigido após ingerir bebida alcoólica.

Considerando que em 2015, o Batalhão de Trânsito registrou 441 acidentes envolvendo condutores embriagados e que 41% dos acidentes com vítima são causados pela influência do álcool, os dados apontados pela pesquisa, minimamente, assustam.

Os resultados fazem parte do estudo realizado pelo aluno oficial da PM Marcelo Pain Maciel Filho, ao longo de 2016 por condutores enquanto frequentavam bares de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra durante a noite. Vale destacar que para não influenciar o resultado, os policiais que fizeram a pesquisa não se identificaram. O capitão do Batalhão de Trânsito Isaac Rubim que orientou o trabalho. Ouça a entrevista com os dois convidados ao programa CBN Cotidiano:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo e Isac - 14-11-16.mp3

Pesquisa em números

Dos 386 entrevistados: