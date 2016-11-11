Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Pesquisa mostra que apesar de aprovar fiscalização da Lei Seca, capixabas admitem beber e dirigir
PESQUISA DA POLÍCIA

Pesquisa mostra que apesar de aprovar fiscalização da Lei Seca, capixabas admitem beber e dirigir

Os resultados fazem parte do estudo realizado pelo aluno oficial da PM Marcelo Pain Maciel Filho

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 18:54

Publicado em 

11 nov 2016 às 18:54
Uma pesquisa realizada pela Polícia Militar (PM) aponta que, em um universo de 386 condutores entrevistados na Grande Vitória, 40% deles admitiram já terem usado o recurso para tentar se esquivar e 77% admitiu já ter dirigido após ingerir bebida alcoólica.
Considerando que em 2015, o Batalhão de Trânsito registrou 441 acidentes envolvendo condutores embriagados e que 41% dos acidentes com vítima são causados pela influência do álcool, os dados apontados pela pesquisa, minimamente, assustam.
Os resultados fazem parte do estudo realizado pelo aluno oficial da PM Marcelo Pain Maciel Filho, ao longo de 2016 por condutores enquanto frequentavam bares de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra durante a noite. Vale destacar que para não influenciar o resultado, os policiais que fizeram a pesquisa não se identificaram. O capitão do Batalhão de Trânsito Isaac Rubim que orientou o trabalho. Ouça a entrevista com os dois convidados ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo e Isac - 14-11-16.mp3
Pesquisa em números
Dos 386 entrevistados:
83% concordam com a fiscalização da Lei Seca64% dos que não concordam admitem já ter dirigido após beber67% do total de entrevistados dizem já ter bebido e dirigido83% sabiam que o BPTran utiliza policiais disfarçados para fiscalizar a Lei Seca33% não concordam com o uso de policiais à paisana. Desse total, 84% adimitiram já ter bebido antes de dirigir40% disseram já ter usado aplicativos para fugir das blitze. Desses, 77% já dirigiram depois de beber9% não acreditam que os policiais disfarçados realmente fiscalizem78% dos entrevistados apontam o álcool como um dos três principais causadores de acidentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados