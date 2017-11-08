Pesquisa mostra custo de vida dos aposentados da classe média no ES

O Brasil tem hoje 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos (representam 13% da população), e esse número não para de crescer. Em 2007 eles eram 17 milhões e em 2027 essa parcela da população dobrará, chegando aos 37 milhões, de acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No mês de outubro, o núcleo de pesquisa e extensão da Empresa Júnior do curso de administração da Faculdade Doctum de Vitória realizou uma pesquisa sobre o impacto do custo de vida no orçamento de uma família da classe média capixaba, formada por dois adultos na faixa etária em torno dos 60 anos, onde apenas um dos membros da família recebe o teto do valor da aposentadoria para o setor privado, R$ 4.931,69 em valores líquidos, abatido o imposto de renda na fonte. Nesta edição do CBN Cotidiano, o Coordenador da pesquisa, professor Paulo Cezar Ribeiro Silva, detalha o estudo. Confira!