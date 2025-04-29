Pesquisa: mais de 60% dos brasileiros não buscam atendimento médico quando precisam

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque uma pesquisa que revela que 62,3% dos brasileiros que precisaram de atendimento médico na Atenção Primária à Saúde (APS) no último ano, não buscaram ajuda profissional. A informação integra o primeiro módulo do programa "Mais Dados Mais Saúde", conduzido pelas organizações Vital Strategies e Umane, com parceria técnica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e apoio do Instituto Devive e da organização internacional Resolve to Save Lives.