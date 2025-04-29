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CBN e a Política

Pesquisa: mais de 60% dos brasileiros não buscam atendimento médico quando precisam

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 12:06

Publicado em 

29 abr 2025 às 12:06
Médico dá atestado para paciente
Médico e paciente Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque uma pesquisa que revela que 62,3% dos brasileiros que precisaram de atendimento médico na Atenção Primária à Saúde (APS) no último ano, não buscaram ajuda profissional. A informação integra o primeiro módulo do programa "Mais Dados Mais Saúde", conduzido pelas organizações Vital Strategies e Umane, com parceria técnica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e apoio do Instituto Devive e da organização internacional Resolve to Save Lives.
Segundo a pesquisa, entre os motivos para não buscar atendimento, a superlotação e a demora no atendimento corresponderam a 46,9% das respostas, seguido por burocracia no encaminhamento (39,2%), a prática da automedicação (35,1%) e a crença de que o problema não é grave (34,6%), entre outros. 
CBN - Saúde Com Ciência - Ethel Maciel -29-04-25.mp3

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