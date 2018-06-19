Pesquisa inédita vai apontar efeitos da poluição na saúde do capixaba

Como que a poluição do ar afeta a saúde do capixaba? Para responder a esta e outras questões, a Universidade Federal do Espírito Santo inicia uma pesquisa inédita no Brasil sobre o impacto causado pelos diversos poluentes, entre materiais particulados e gases, presentes na atmosfera urbana da região metropolitana da Grande Vitória, na condição respiratória de crianças portadoras de asma leve a moderada.

Com previsão de duração de três anos, o trabalho vai envolver um equipe multidisciplinar com pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde e Centro Tecnológico da Ufes e será coordenado pela professora do Departamento Engenharia Ambiental, Jane Meri Santos, e pelo professor do Departamento de Ciências Fisiológicas e diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, José Geraldo Mill, entrevistados da rádio CBN.