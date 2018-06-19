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Pesquisa inédita vai apontar efeitos da poluição na saúde do capixaba

Com previsão de duração de três anos, o trabalho vai envolver um equipe multidisciplinar com pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde e Centro Tecnológico da Ufes e s

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jun 2018 às 11:46
Como que a poluição do ar afeta a saúde do capixaba? Para responder a esta e outras questões, a Universidade Federal do Espírito Santo inicia uma pesquisa inédita no Brasil sobre o impacto causado pelos diversos poluentes, entre materiais particulados e gases, presentes na atmosfera urbana da região metropolitana da Grande Vitória, na condição respiratória de crianças portadoras de asma leve a moderada.
Com previsão de duração de três anos, o trabalho vai envolver um equipe multidisciplinar com pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde e Centro Tecnológico da Ufes e será coordenado pela professora do Departamento Engenharia Ambiental, Jane Meri Santos, e pelo professor do Departamento de Ciências Fisiológicas e diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, José Geraldo Mill, entrevistados da rádio CBN. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Geraldo Mill e Jane Meri Santos - 19-06-18

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