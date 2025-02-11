Pesquisa identifica presença de agrotóxicos em ultraprocessados

Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) tem como objetivo avaliar a presença de agrotóxicos em produtos alimentícios ultraprocessados que são vendidos em supermercados. Ao todo, 24 alimentos foram analisados em oito categorias, entre eles, opções frequentemente consumidas pelos brasileiros, como biscoito e macarrão instantâneo, e itens que costumam chamar atenção das crianças, como bolo de chocolate. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do programa de Consumo Sustentável do Idec, Julia Catão Dias, detalha a pesquisa. Ouça a conversa completa!