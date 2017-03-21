Pesquisa encontra presença de agrotóxicos em amostras de vinho, peixe e vegetais

Nos dias atuais, cada vez mais nos preocupamos com uma alimentação saudável, como um prato a base de pescados, vegetais e uma taça de vinho. Entretanto, mesmo numa alimentação saudável, podem estar escondidas substâncias altamente tóxicas, como os agrotóxicos. Uma pesquisa coordenada pelo professor de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Vila Velha, Rodrigo Scherer, revela a presença de agrotóxicos em amostras de vinho, peixe e vegetais. O período de coleta das amostras ocorreu ao longo de 2016.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Rodrigo Scherer - 21-03-17

Resultados da pesquisa:

Vinhos: foram analisados mais de 150 rótulos de vinhos tintos dos países Uruguai, Argentina, Chile e Brasil, incluindo dois rótulos de vinhos de Santa Teresa no Espírito Santo. Mais de 15% das amostras de vinhos apresentaram presença de pelo menos um agrotóxico. Os principais encontrados foram ditiocarbamatos, e o mais preocupante, elevados índices de azoxitrombina (913 ug/L), um fungicida de classificação toxicológica classe III, que é utilizado no cultivo das uvas. Não existe limite de resíduo no vinho para agrotóxicos, apenas nas uvas, que nesse caso é de 500 ug/kg. Importante ressaltar que os vinhos Brasileiros foram os mais contaminados, entretanto, os vinhos de Santa Teresa (Cantina Mattielo e Tabocas) não apresentaram nenhum resíduo de agrotóxico.

Peixes: foram analisadas 80 amostras de tilápias coletadas nos principais polos produtores do Brasil. Esse trabalho foi conduzido como parte da tese de doutorado em Ecologia de Ecossistemas (UVV) da aluna Taciana Onesorge Miranda Lopes, orienada do Prof. Dr. Levy de Carvalho Gomes (UVV). Os resultados mostraram que 5% das amostras apresentaram agrotóxico, com valores entre 100 e 240 µg/kg de piraclostrobina, que é um fungicida classificado como ALTAMENTE tóxico (classe II de toxicidade) pela OMS. Apesar de 5% ser uma quantidade pequena, agrotóxicos Classe II de toxicidade são muito perigosos para saúde, e isso nos deixa preocupados.

Vegetais: Mais de 200 amostras de vegetais foram coletadas no CEASA-ES, incluindo morango, abobrinha, mamão, tomate, couve, pepino entre outras. Em resumo, a pesquisa revelou que as amostras de couve, tomate e mamão apresentaram os resultados mais críticos. No mamão chegou a ser encontrado a presença de 4 agrotóxicos em uma mesma amostra, azoxistrobina, difenconazol, ciromazina e profenofós (600 ug/kg). Para as amostras de tomate, foram encontrados 2 agrotóxicos, azinfós metílico (não autorizado), e cimoxanil (fungicida), que foi encontrado em quantidade 10 vezes maior que o permitido. Na couve foi encontrado o agrotóxico profenofós em níveis exorbitantes, chegando a 3360 ug/kg.

O profenofós, apesar de proibido para cultura da couve, é permitido em outras culturas permitidas, como repolho, cujo valor máximo que poderia ser encontrado é de 50 ug/kg, ou seja, chegando a mais de 60 vezes a quantidade permitida. O profenofós é um inseticida organofosforado, muito utilizado no controle de pragas devido a sua ampla utilização no controle de insetos e ácaros em diversas culturas. O profenofós é classificado como ALTAMENTE tóxico (classe II de toxicidade) pela OMS.