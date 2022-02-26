Pesquisa em padarias traz variação de 820% no café e 200% no pão

O Procon Vitória acaba de divulgar a pesquisa "Pão Nosso de Cada Dia", que apontou que a variação de preço do pão francês (1kg) chega a 109%, podendo ser encontrado de R$ 10,90 a R$ 20,90. Já a diferença do pão com manteiga é ainda maior, chegando a 200%, variando de R$ 2,00 a R$ 6,00.Para quem gosta da tradicional xícara de café (pequeno), o levantamento surpreende ainda mais. A variação é de 820%, indo de R$ 0,75 a R$ 6,90.Já o "combo" pão com manteiga e café apresenta uma diferença de 365,45%, custando de R$ 2,75 a R$ 12,80. O objetivo da pesquisa é oferecer ao consumidor uma referência no momento da realização de sua compra, segundo a gerente do Procon, Denize Izaita, que conversou com a CBN Vitória. Acompanhe.