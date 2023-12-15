Pesquisa do Procon revela diferença de preços acima de 200% entre supermercados

Atenção às compras no supermercado! O Procon de Vitória divulgou nesta semana a pesquisa comparativa de preços sobre 65 produtos considerados de primeira necessidade para as famílias. Realizado entre os dias 4 e 6 deste mês, envolvendo nove estabelecimentos de diferentes regiões do município, o levantamento encontrou diferenças acima de 100% nos preços de dez itens da cesta básica, tendo sido a maior variação registrada, de 200,67%, no valor da banana prata (o quilo). Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon Vitória, Raquel Vionet, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!