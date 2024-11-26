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Black Friday

Pesquisa do Procon revela diferença de até 100% em preços de produtos

Ouça entrevista com a gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2024 às 11:08
Black Friday
Black Friday Crédito: Foto : Reprodução Pixabay
Cuidado com as ofertas da Black Friday! Na última semana, o Procon de Vitória divulgou uma pesquisa de levantamento e análise comparativa de preços de produtos que costumam entrar em oferta neste período. Foram comparados os valores entre cinco lojas online, entre os dias 29 de outubro e 12 de novembro. De acordo com o levantamento, as variações percentuais chegaram a 100%. Os produtos selecionados incluem itens como robô aspirador (110,10%), videogames (80,48%), fritadeiras elétricas (34,63%) e celulares (33,33%). Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet, detalha a pesquisa e alerta os consumidores para que continuem atentos ao comportamento dos preços. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raquel Vionet - 26-11-24.mp3

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