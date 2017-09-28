Pesquisa do Inpe mostra incidência de raios pelas cidades do País

Nos últimos seis anos, o Brasil registrou uma média de 77,8 milhões de raios por ano, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os novos dados apontam que 2012 foi o ano com maior incidência de raios, registrando 94,3 milhões, devido ao fenômeno La Niña, na região norte do país. O Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Inpe concluiu que 43% das mortes acontecem durante o verão e que, a cada três mortes, duas ocorrem ao ar livre
No Espírito Santo, as regiões Sul e Caparaó são as que têm mais incidência de raios no Espírito Santo, segundo o estudo do ELAT. A cidade capixaba com mais raios por quilômetro quadrado é Apiacá, com 2,46. O tema desperta curiosidade e, claro, chama a atenção para os riscos dessa incidência em nossas cidades. Nesta edição do CBN Cotidiano Dr. Osmar Pinto Junior, coordenador do Grupo, traz mais detalhes sobre o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Osmar Junior - 28-09-17.mp3