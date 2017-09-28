Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Pesquisa do Inpe mostra incidência de raios pelas cidades do País

Nos últimos seis anos, o Brasil registrou uma média de 77,8 milhões de raios por ano, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Publicado em 28 de Setembro de 2017 às 19:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 set 2017 às 19:35
Nos últimos seis anos, o Brasil registrou uma média de 77,8 milhões de raios por ano, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os novos dados apontam que 2012 foi o ano com maior incidência de raios, registrando 94,3 milhões, devido ao fenômeno La Niña, na região norte do país. O Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Inpe concluiu que 43% das mortes acontecem durante o verão e que, a cada três mortes, duas ocorrem ao ar livre
No Espírito Santo, as regiões Sul e Caparaó são as que têm mais incidência de raios no Espírito Santo, segundo o estudo do ELAT. A cidade capixaba com mais raios por quilômetro quadrado é Apiacá, com 2,46. O tema desperta curiosidade e, claro, chama a atenção para os riscos dessa incidência em nossas cidades. Nesta edição do CBN Cotidiano Dr. Osmar Pinto Junior, coordenador do Grupo, traz mais detalhes sobre o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Osmar Junior - 28-09-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados