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ENTREVISTA

Pesquisa do Incaper seleciona aroeiras para melhor produção de pimenta-rosa

Confira as informações com a bióloga do Incaper, Fabiana Ruas

Publicado em 06 de Janeiro de 2017 às 18:31

Publicado em 

06 jan 2017 às 18:31
A pimenta-rosa vem ganhando espaço no mercado capixaba e está se tornando uma alternativa de renda para pequenos e grandes agricultores. O Espírito Santo, um dos principais produtores de pimenta-rosa, poderá melhorar ainda mais a qualidade desse produto. Por meio de pesquisa desenvolvida por uma bióloga do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), foram selecionados genótipos de aroeira com maior potencial para produção de frutos e produtos com princípios bioativos.
Confira as informações com a bióloga do Incaper, Fabiana Ruas.
Entrevista - Fabio Botacin - Fabiana Ruas - 06-01-17.mp3

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