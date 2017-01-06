Pesquisa do Incaper seleciona aroeiras para melhor produção de pimenta-rosa

A pimenta-rosa vem ganhando espaço no mercado capixaba e está se tornando uma alternativa de renda para pequenos e grandes agricultores. O Espírito Santo, um dos principais produtores de pimenta-rosa, poderá melhorar ainda mais a qualidade desse produto. Por meio de pesquisa desenvolvida por uma bióloga do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), foram selecionados genótipos de aroeira com maior potencial para produção de frutos e produtos com princípios bioativos.