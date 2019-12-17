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Pesquisa de preços em Vitória aponta diferença de até 300%

O levantamento de preços foi realizado na capital pelo Procon Municipal

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 21:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 dez 2019 às 21:02
Supermercado Crédito: Fernando Madeira
Com a chegada das festas de fim de ano, os gastos em supermercados ganham destaque no orçamento e a pesquisa de preço é fundamental. Em Vitória, de um estabelecimento para outro, o preço pode variar até 300%, como mostra pesquisa do Procon municipal. É o caso da mortadela: o quilo do produto da mesma marca custava R$ 5,98 em um estabelecimento enquanto em outro o valor era de R$ 23,98.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Herica Correa de Souza, explica que o segundo item na lista dos vilões é o tomate, com uma variação de 170% de um supermercado para outro. O menor preço encontrado foi de R$ 2,48 e o maior R$ 6,46.
Já a carne não chegou a surpreender, pois a pesquisa acompanhou os preços do corte de segunda: como o Acém, que teve uma variação de 23%. O aumento apresentado recentemente diz respeito principalmente as carnes de primeira como picanha e alcatra, que não entraram na pesquisa. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Herica Correa - 16-12-19.mp3
Para analisar a lista completa antes de fazer a lista de compras do supermercado basta acessar a pesquisa no site da Prefeitura de Vitória.

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