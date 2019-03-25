Pesquisa de astrofísica capixaba está entre as principais do mundo

Graduada em física pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutora em astronomia pela Universidade de São Paulo (USP), Marcelle Soares Santos é capixaba, nascida em Vitória. Atualmente, vive em Massachusetts, nos Estados Unidos, e está entre uma das principais do mundo em sua área de estudo.

No dia 17 de agosto de 2017, Marcelle fez uma das maiores observações de sua carreira: ela capturou, através de uma supercâmera que ajudou a construir, a colisão de dois objetos no espaço a 130 milhões de anos-luz. Registrar esse choque foi importante porque a colisão gera as chamadas ondas gravitacionais, que ajudam a entender como o universo se expande. Por liderar o estudo, a Marcelle foi premiada pela Fundação Sloan, famosa por abrir caminho para futuros ganhadores do prêmio Nobel.

Hoje, ela coloca em pratica seu segundo grande projeto, a construção de um detector para matéria escura, que segundo ela, é essencial para a existência do universo. Nesta segunda-feira (25), vamos conversar com a astrofísica, que fala sobre seu trabalho, sua carreira e a ligação com o Espírito Santo. Confira!